Противостояние Юпитера и Солнца будет видно невооруженным глазом

По словам научного сотрудника физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александра Алексеева, это явление происходит в среднем раз в 13 месяцев

КАЛУГА, 8 января. /ТАСС/. Противостояние Солнца и Юпитера смогут наблюдать в январе и феврале жители Центральной России и ряда других регионов невооруженным глазом и с помощью телескопов. Данное астрономическое явление хорошо видно в зимнем ночном небе, сообщил ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

"10 января Юпитер окажется в противостоянии с Солнцем, и его восход над горизонтом можно будет наблюдать в момент солнечного заката. Юпитер в моменты противостояния имеет наибольшую яркость и размер, поэтому это хорошее время для его наблюдения, как невооруженным глазом, так и в телескоп", - сказал Алексеев.

Как отметил Алексеев, во время противостояния Солнце и Юпитер будут находиться на одной линии, поэтому Юпитер будет лучше освещен и более заметен, чем обычно. Это явление происходит в среднем раз в 13 месяцев.

Также, по словам астронома, в зимнем ночном небе будет наиболее заметно в средней полосе России созвездие Ориона - активная область звездообразования, где звезды рождаются в данный момент. "С астрономической точки зрения главный интерес представляет очень яркая туманность M42, известная как туманность Ориона, находящаяся в нижней части созвездия. Это один из немногих незвездных объектов, который можно увидеть невооруженным глазом (но в условиях отсутствия засветки)", - сообщил Алексеев.

Кроме того, другим объектом, который будет наиболее заметен в январе, станет Сириус - самая яркая звезда небосвода. "После 23 часов звезда будет приближаться к направлению на юг и иметь высоту над горизонтом выше 15 градусов", - отметил ученый. Он добавил, что главное в наблюдении за Сириусом - не спутать его с Юпитером, который будет виден примерно в той же части неба, но значительно выше над горизонтом.