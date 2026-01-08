NASA подтвердило проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на МКС

Состояние космонавта стабильное, сообщил директор управления Джаред Айзекман

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман подтвердил наличие проблем со здоровьем у одного из астронавтов на МКС, его состояние стабильное.

"Вчера, 7 января, один член экипажа испытал проблему медицинского характера, его состояние стабильное", - заявил Айзекман 8 января на пресс-конференции.