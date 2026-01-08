NASA досрочно вернет экипаж миссии Crew-11 с МКС на Землю

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) приняло решение о досрочном возвращении на Землю экипажа миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС) из-за неуточненной проблемы со здоровьем у одного из астронавтов. Об этом заявил 8 января на пресс-конференции руководитель американского космического ведомства Джаред Айзекман.

"Я принял решение, что в интересах наших астронавтов вернуть Crew-11 до их запланированного возвращения", - сказал он. Айзекман добавил, что они вернутся на Землю "в ближайшие дни", но не назвал точную дату.