NASA: причиной проблем со здоровьем у астронавта на МКС была не травма

Глава медицинской службы управления Джеймс Полк не стал уточнять, какие именно проблемы со здоровьем стали причиной внепланового возвращения экипажа Crew-11 на Землю

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Причиной проблем со здоровьем у одного из членов нынешнего экипажа Международной космической станции (МКС) не является травма. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель медицинской службы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Полк.

"Речь не идет о травме, полученной в ходе операций [экипажа на борту МКС]", - сказал он.