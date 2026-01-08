NASA: российские космонавты на МКС окажут помощь коллегам в случае необходимости

Заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Амит Кшатрия отметил, что россияне составляют отличную команду

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Российские космонавты в случае необходимости окажут помощь с эксплуатацией американских систем на МКС. Об этом заявил на пресс-конференции, проведенной в связи с выработкой решения о досрочном завершении миссии нынешнего экипажа МКС, заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Амит Кшатрия.

"Находящиеся <...> на борту россияне, прежде всего, тесно тренируются [с американскими коллегами]. Они составляют отличную команду. Они очень хорошо работают вместе. Но они также обладают необходимой квалификацией, чтобы эксплуатировать американские системы в качестве советников или помощников, их могут просить [о помощи в случае необходимости] при поддержке ЦУП в Хьюстоне или Москве для оказания содействия с какими бы то ни было операциями", - сказал специалист.