На Солнце произошел крупный взрыв

Источник находился на обратной стороне звезды, он не наблюдается никакими спутниками
23:02
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ученые зафиксировали крупный взрыв на Солнце. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв - на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне Солнца, и никакими спутниками сейчас не наблюдается. Можно только гадать, что там произошло", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что за несколько недель до произошедшего на этой стороне Солнца наблюдались несколько активных областей среднего размера.

В лаборатории подчеркнули, что увидеть глазами место взрыва можно будет примерно через неделю "когда группа пятен начнёт выходить к Земле из-за левого (восточного) горизонта". 

