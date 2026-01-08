Глава NASA: возможности провести диагностику и терапию члена экипажа на МКС нет

Астронавт, чье состояние вынудило управление досрочно вернуть миссию Crew-11 на Землю, находится в стабильном состоянии, уточнил Джаред Айзекман

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) не имеет возможности провести диагностику и лечение своего коллеги из экипажа миссии Crew-11 непосредственно на орбите. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман.

"Я думаю, как мы уже упоминали ранее, очевидно, что это было серьезное медицинское состояние. Именно поэтому мы идем по этому пути (досрочному возвращению экипажа Crew-11 на Землю - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Член экипажа находится в стабильном состоянии, как мы уже упоминали, мы не принимаем решения об экстренном спуске с орбиты. Но, очевидно, как мы уже сообщали, возможности для правильного проведения диагностики и лечения этого на МКС нет", - подчеркнул глава NASA.

Ранее он заявил, что NASA приняло решение досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю из-за возникновения инцидента медицинского характера у одного из астронавтов. Его личность и предварительный диагноз агентство не раскрыло, однако указало, что состояние это члена экипажа является стабильным. Представители NASA указали, что причиной медицинского инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма.

В состав Crew-11 входят американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Финк и Кардман должны были в четверг совершить 6,5-часовой выход в открытый космос для установки оборудования за пределами станции. Астронавты прибыли на МКС в августе 2025 года и должны были вернуться ориентировочно в мае 2026 года.