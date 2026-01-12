ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Солнце произошли две сильные вспышки

Последняя из них пока является сильнейшей из зарегистрированных за 2026 год
Редакция сайта ТАСС
06:35
© GOES-19 Solar Ultraviolet Imager (SUVI)/ NOAA Space Weather Prediction Center

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Две вспышки предпоследнего класса мощности - М зафиксированы на Солнце в ночь на 12 января. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"12 января в 01:28 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.3 (S07E89) продолжительностью 7 минут. <…> в 02:14 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.4 (S13E89) продолжительностью 99 минут", - говорится в сообщении.

Последняя вспышка является пока сильнейшей из зарегистрированных за 2026 год. Как отмечают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка произошла на обратной стороне Солнца. "В данном случае регистрация стала возможна благодаря тому, что источник вспышки находится прямо за горизонтом, и до планеты все же дошла часть излучения из высоких слоев солнечной атмосферы. Так как основная часть энергии была заблокирована, полная мощность события должна быть заметно выше, но не может и никогда не будет измерена - на той стороне Солнца сейчас нет спутников, оснащенных необходимыми средствами", - уточняется в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. 

