Комета 3I/ATLAS приблизится к спутнику Юпитера 17 марта

По прогнозам научного портала Medium, она окажется на расстоянии 30,46 млн км от спутника

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Межзвездная комета 3I/ATLAS приблизится к спутнику Юпитера Евфеме 17 марта. Прогноз опубликовал научный портал Medium.

По его данным, комета окажется на расстоянии 30,46 млн км от спутника.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.

Эта комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.