Роскосмос заявил о готовности двигателя для ракеты "Союз-5" к летным испытаниям

Стендовые огневые доводочные испытания - ключевой этап наземной проверки ракетного двигателя до его установки, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Серия стендовых испытаний нового ракетного двигателя РД0124МС прошла успешно, двигатель готов к летным испытаниям. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Двигатель для ракеты "Союз-5" готов к летным испытаниям. В Конструкторском бюро химавтоматики (входит в НПО Энергомаш Роскосмоса) провели серию стендовых доводочных огневых испытаний нового ракетного двигателя РД0124МС. Они прошли успешно", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале.

В госкорпорации пояснили, что стендовые огневые доводочные испытания - ключевой этап наземной проверки ракетного двигателя до его установки на ракету. Его проводят на специальном испытательном стенде в условиях, максимально приближенных к реальному полету.

В 2025 году КБХА уже передало экземпляр этого двигателя, предназначенный для первого полета. Одновременно с анализом результатов испытаний на предприятии изготавливают новые экземпляры РД0124МС.