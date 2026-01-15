Глава NASA рассказал о самочувствии членов экипажа Crew-11

Они чувствуют себя хорошо и проходят плановое медицинское обследование, заявил Джаред Айзекман

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Общее состояние здоровья всех членов экипажа Crew Dragon компании SpaceX с миссией Crew-11 не вызывает опасений, они проходят плановое медицинское обследование. Об этом заявил на пресс-конференции глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман.

Читайте также Срочный спуск: как болели участники космических полетов и чем это заканчивалось

"Они находятся в безопасности и в хорошем настроении. Сейчас все члены экипажа проходят плановое медицинское обследование. Член экипажа, чье состояние здоровья вызывало опасения, также чувствует себя хорошо", - сказал Айзекман. Он добавил, что подробности о состоянии здоровья этого члена команды корабля, из-за которого миссия была завершена преждевременно, будут сообщены "как только это будет уместно".

Ранее в четверг американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит российский космонавт Олег Платонов, вернулся на Землю после отстыковки от Международной космической станции (МКС). В состав экипажа миссии Crew-11, помимо Платонова, входят американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи. Они прибыли на МКС в августе прошлого года и должны были пробыть на станции ориентировочно до конца февраля.

Досрочное возвращение связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов. NASA не раскрыло его личность и предварительный диагноз, однако отметило, что состояние этого члена экипажа является стабильным. Представители управления подчеркнули, что причиной инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма.