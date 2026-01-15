Китай запустил с моря четыре спутника Tianqi для интернета вещей

Космические аппараты находятся на высоте 850 км, сообщила компания Galactic Energy

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi ("Тяньци"). Об этом организация сообщила в WeChat.

Уточняется, что запуск был осуществлен 16 января в 04:10 утра по пекинскому времени (23:10 мск четверга) с китайского космодрома Хайян в акватории Желтого моря. Для этого была использована ракета Ceres-1 ("Церера-1").

Аппараты Tianqi 37-40 находятся на высоте 850 км и будут использоваться для реализации глобального проекта в области интернета вещей, который называется Xiwang ("Надежда"). Отмечается, что Galactic Energy прорабатывает вопросы, касающиеся предоставления потребительских услуг через электронные приборы в автомобилях и портативные устройства. Эта группировка спутников позволяет предоставлять цифровые данные для нужд лесного и сельского хозяйства, при чрезвычайных ситуациях, в области туризма, экологии и управления водными ресурсами, в энергетике и нефтяной промышленности, в морской экономике и для создания умных городов.

Ceres-1 - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса с диаметром обтекателя 1,4 м, достигающая 19 м в длину. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза. Это ее 23-я миссия, 1-я в 2026 году.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для исследования Луны. При поддержке государства китайские специалисты прорабатывают возможности для изучения астероидов и Марса. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.