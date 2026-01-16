Космонавт Федяев вылетел в США для подготовки к полету на Crew Dragon

Подготовка будет проходить на базе компании SpaceX в Калифорнии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский космонавт Андрей Федяев отправился в США для прохождения предстартовой подготовки к предстоящему полету в составе миссии Crew-12. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев улетел в США для прохождения предстартовой подготовки", - говорится в сообщении.

Подготовка будет проходить на базе компании SpaceX в Хоторне (штат Калифорния). В программу входят тренировки на тренажере американского сегмента Международной космической станции (МКС), отработка действий в нештатных ситуациях и занятия по управлению пилотируемым кораблем Crew Dragon. В корпорации добавили, что российского космонавта в США будут поддерживать члены его семьи и коллеги.

Старт миссии Crew-12 к МКС запланирован на середину февраля. Вместе с Федяевым в экипаж войдут американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.