Подтверждено происхождение быстрых радиовсплесков из двойных систем

Ученые использовали гигантский китайский радиотелескоп FAST

ШАНХАЙ, 16 января. /ТАСС/. Гигантский китайский радиотелескоп FAST помог ученым подтвердить гипотезу о происхождении быстрых радиовсплесков из двойных систем - двух гравитационно-связанных небесных объектов. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Быстрые радиовсплески - это чрезвычайно яркие и кратковременные радиоимпульсы. Они происходят в течение считанных миллисекунд, но выпускают огромное количество энергии, эквивалентное суммарному солнечному излучению за целую неделю.

Их открыли в 2007 году, и долгое время они считались одним из самых загадочных явлений в современной астрофизике. Повторяющаяся активность быстрых радиовсплесков указывала на их происхождение из двойных систем. При этом у ученых долгое время не было соответствующих данных наблюдения.

С июня 2022 года исследователи непрерывно отслеживали повторяющийся быстрый радиовсплеск 20220529 с помощью телескопа FAST. Он находился на расстоянии примерно 2,5 млрд световых лет.

В течение первых 18 месяцев объект наблюдения демонстрировал лишь умеренные колебания. В декабре 2023 года команда зафиксировала характерный сигнал, указывающий на наличие близлежащей звезды-компаньона, вращающейся вокруг источника быстрых радиовсплесков.

Радиотелескоп FAST расположен в естественной глубокой и круглой карстовой впадине в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР. Он имеет зону приема, равную 30 футбольным полям.