Космонавтов экипажа МКС-73 торжественно встретили в Звездном городке

Встреча началась с возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину

область/ 16, января. / ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 января. / ТАСС/. Торжественная встреча российских членов экипажа МКС-73 Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого (выполнявшего обязанности спецкорреспондента ТАСС на МКС) состоялась в Звездном городке, передает корреспондент ТАСС.

Экипаж корабля "Союз МС-27" вернулся на Землю 9 декабря. Он приземлился в 08:04 в казахстанской степи. После этого космонавты Рыжиков и Зубрицкий прибыли в Звездный городок на реабилитацию.

Торжественная встреча началась с возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину. После цветы возложили почетные гости мероприятия - родственники космонавтов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, представители Роскосмоса и предприятий ракетно-космической отрасли. Кроме того, на мероприятии присутствовали школьники из Звездного городка и Запорожской области.

На торжественной встрече после возложения цветов к памятнику первого космонавта Зубрицкий и Рыжиков были награждены знаком К. Э. Циолковского.

В период 73-й долговременной экспедиции Зубрицкий возглавлял корпункт ТАСС на МКС. За это время он подготовил свыше 100 новостей и 24 фото- и видеоматериала. В должности руководителя корпункта Зубрицкий делился с читателями кадрами и впечатлениями повседневной жизни на станции, захватывающими дух видами из ее иллюминатора, увлекательными подробностями внекорабельной деятельности, в том числе экспериментами, которые проводятся в российском орбитальном сегменте.

В момент отстыковки "Союза МС-27" началась 74-я длительная экспедиция МКС. После отбытия Зубрицкого руководство корпунктом ТАСС на МКС взял на себя спецкор ТАСС Сергей Кудь-Сверчков.