Астроном Нохрина: интерпретация аномалий в свойствах 3I/ATLAS потребует больше данных

Это связано с необычной природой этого объекта

Комета 3I/ATLAS © Shanghai Astronomical Observatory), J. DePasquale (STScI) via AP

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правильная интерпретация аномалий в свойствах межзвездной кометы 3I/ATLAS, о которых пишет профессор Гарвардского университета (США) Абрахам Леб, потребует дополнительных наблюдений за ее газопылевым "хвостом", что связано с необычной природой этого объекта. Об этом ТАСС сообщила заведующая Лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ Елена Нохрина.

16 января профессор Абрахам Леб опубликовал в своем блоге сообщение о том, что наблюдения за антихвостом кометы 3I/ATLAS, проведенные при помощи орбитальной инфракрасной обсерватории SPHEREx после сближения объекта с Солнцем, указали на появление нескольких аномалий. В их числе - необычный химический состав этой структуры, огромная масса частиц пыли в антихвосте кометы и резкие перемены в характере взаимодействия этой структуры с солнечным светом.

"Профессор Леб пока не делает выводов о природе этого объекта, однако при этом он справедливо отмечает, что в переменах в химическом составе газа, окружающего комету, есть много чего необычного. Для правильной интерпретации этих перемен нам нужно больше данных, так как объекты из далекого космоса могут оказаться совсем не привычными нам кусками льда", - отметила Нохрина.

Первые наблюдения такого рода, о чем пишет сам профессор Леб в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv, могут быть проведены уже на следующей неделе, 22 января, когда межзвездная комета будет находиться почти на одной линии с Землей и Солнцем и окажется в "тени" нашей планеты. Как отмечает ученый, это позволит измерить отражающие свойства зерен пыли и уточнить их размеры и другие свойства, необходимые для раскрытия состава ядра кометы и природы источника этих частиц.

Третий гость из межзвездной среды

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Данная комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.