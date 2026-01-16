Российский аналог Starlink начнут серийно производить в 2026 году

К 2027 году будет развернута орбитальная группировка аппаратов в количестве более 300 спутников, отметил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Серийное производство спутника "Зоркий", который представляет собой аналог Starlink компании SpaceX, будет развернуто в России уже в текущем году. Об этом сказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.

"Здесь представлен спутник "Зоркий" - это аппарат, который снимает из космоса - и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. <…> В этом году будет серийное изготовление этого оборудования", - заявил Баканов.

Он добавил, что к 2027 году будет развернута орбитальная группировка аппаратов в количестве более 300 спутников. По словам главы Роскосмоса, очень важно обеспечить связью все территории, не покрытые наземными сетями связи.