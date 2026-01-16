Аргентинский микроспутник запустят в космос вместе с миссией NASA к Луне

Спутник разместится в 70 тыс. км от Земли

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 января. /ТАСС/. Аргентинский микроспутник будет запущен в космос вместе с лунной миссией Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis II. Об этом сообщил офис президента южноамериканской республики Хавьера Милея.

"Во время запуска будет развернут аргентинский микроспутник Atenea ("Афина" - прим. ТАСС) Национальной комиссии по космической деятельности, разработанный совместно с аргентинской компанией VENG, а также при участии Аргентинского института радиоастрономии, Национальной комиссии по атомной энергии, Национального университета Ла-Платы, Национального университета Сан-Мартина и инженерного факультета Университета Буэнос-Айреса", - говорится в сообщении.

Микроспутник будет размещен в 70 тыс. км от Земли, что является рекордным расстоянием для аргентинских аппаратов. "В космосе Atenea будет измерять радиацию на глубоких орбитах, тестировать компоненты для космического применения, принимать GPS-данные для геопереходных орбит и проверять каналы дальней связи", - отмечается в тексте.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II), предполагающий облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли, запланирован не позднее апреля 2026 года. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну.