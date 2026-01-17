Китайская космическая ракета CERES-2 упала при первом запуске

Произошла нештатная ситуация, из-за которой миссия провалилась

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Китайская космическая коммерческая ракета CERES-2 потерпела крушение во время своего первого запуска. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Запуск производился с космодрома Цзюцюань в 12:08 по пекинскому времени (07:08 мск). В ходе полета произошла нештатная ситуация, из-за которой миссия провалилась. Специалисты ведут расследование причин сбоя.

Ранее неудачно завершился запуск спутника "Шицзянь-32" с космодрома Сичан. Ракета-носитель "Чанчжэн-3B" также потерпела крушение из-за возникшей в полете аномалии.