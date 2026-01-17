Глава NASA обсуждал с Blue Origin и SpaceX возможность ускорить высадку на Луну

В декабре 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ об обеспечении превосходства США в космической сфере

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман сообщил, что обсуждал с представителями компаний SpaceX и Blue Origin возможность ускорить сроки высадки астронавтов на Луну.

"Я встречался и с Blue Origin, и со SpaceX для обсуждения их планов по ускорению [программы высадки на Луну]. Оба плана отличные, оба позволяют снизить технические риски. Это хорошо, но в итоге все сводится к необходимости очень часто запускать корабли <...>, для этого необходимо иметь возможность повторно использовать их", - сказал Айзекман на пресс-конференции в Космическом центре имени Джона Кеннеди.

В декабре 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ об обеспечении превосходства США в космической сфере. В нем отмечалась необходимость "вернуть американцев на Луну к 2028 году", а также развертывания там постоянной базы к 2030 году. Среди других приоритетов названа разработка ядерного реактора для его размещения на поверхности Луны - эти технологии должны быть готовы к запуску к 2030 году.

Компанию SpaceX возглавляет американский предприниматель Илон Маск, Blue Origin принадлежит основателю корпорации Amazon Джеффу Безосу. По оценкам американских СМИ, Blue Origin является ближайшим соперником SpaceX среди американских компаний, хотя и сильно отстает от нее. Газета The Wall Street Journal ранее называла эти компании в числе тех, кто потенциально может предоставить мощную ракету для доставки ядерного реактора на Луну.