Ракету с кораблем для лунной миссии NASA доставили на стартовую площадку

Четыре астронавта совершат виток вокруг Луны, сообщило американское космическое ведомство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion для пилотируемой миссии к Луне доставили на стартовую площадку в штате Флорида. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"Наша ракета для Artemis II находится на своей стартовой площадке. Ракету SLS и корабль Oreon выкатили из здания вертикальной сборки Космического центра имени Джона Кеннеди и доставили на стартовую площадку", - сообщило управление в X.

Как ранее отмечало американское космическое ведомство, временное окно для запуска миссии Artemis II, в ходе которой четыре астронавта совершат виток вокруг Луны, открывается 6 февраля. Глава NASA Джаред Айзекман на пресс-конференции 17 января не назвал точную дату старта, объяснив, что прежде необходимо завершить все тестирования. Он выразил уверенность в готовности экипажа и технических специалистов к запуску.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II) предполагает облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну.