Астрономы впервые запечатлят движение черной дыры

Съемки запланировали на март - апрель 2026 года

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Ученые проекта Event Horizon Telescope (EHT) намерены впервые за историю наблюдений запечатлеть движение черной дыры. Объектом наблюдений станет черная дыра в центре галактики М87. Об этом пишет газета The Guardian.

"Возможно, нам удастся лучше понять скорость вращения черной дыры и способ выброса ею струй, что является одним из важнейших нерешенных вопросов в нашей области <...> Они (струи - прим. ТАСС) могут изменить всю эволюцию галактики и даже окружающих ее галактик", - приводит газета слова одной из основательниц проекта EHT Серы Маркофф.

Согласно статье, черная дыра галактики М87 имеет массу, равную массе 6 млрд солнц, и площадь, сопоставимую с площадью Солнечной системы. Космические объекты с такими показателями движутся достаточно медленно, что позволит телескопам зафиксировать ряд последовательных изображений и представить их в формате видео. Съемки запланированы на март - апрель 2026 года - наиболее благоприятный период для исследования.

EHT - сеть из 12 телескопов, расположенных по всему миру от Антарктиды до Испании и Республики Корея, поясняет газета. В 2019 году телескопы EHT впервые сделали снимок тени черной дыры, напоминает газета.