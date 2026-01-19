Космонавт Кудь-Сверчков показал северное сияние над Скандинавией и Россией

Магнитное поле Земли возмущено недавней вспышкой на Солнце, отметил спецкор ТАСС на Международной космической станции

© Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

МКС, 19 января. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков запечатлел с борта станции интенсивное северное сияние, охватившее Скандинавию и европейскую часть России.

"Магнитное поле Земли возмущено недавней вспышкой на Солнце, северные сияния становятся интенсивнее и хорошо видны с МКС", - отметил космонавт.

Он опубликовал таймлапс-видео, в котором 7-минутный пролет над Северной Европой и европейской частью России смонтирован в минутный ролик. На кадрах можно увидеть закат над Норвегией, огни Санкт-Петербурга, Москвы и других крупных городов, над которыми танцуют зеленые сполохи полярного сияния.