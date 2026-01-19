Посадочный модуль китайского корабля "Шэньчжоу-20" вернулся на Землю

Капсула приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в 04:34 мск

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Посадочный модуль китайского космического корабля "Шэньчжоу-20", возвращение которого с орбиты ранее откладывалось из-за столкновения с космическим мусором, успешно приземлился в КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"19 января 2026 года в 9:34 по местному времени (04:34 мск) возвращаемая капсула космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлилась на посадочной площадке Дунфэн (автономный район Внутренняя Монголия). Проверка показала, что внешний вид посадочного модуля соответствует норме, а оборудование исправно функционирует", - говорится в сообщении.

Запуск "Шэньчжоу-20" был осуществлен 24 апреля 2025 года. Возвращение экипажа миссии было запланировано на 5 ноября, однако отложено из-за столкновения корабля с космическим мусором. Возвращаться им пришлось на пилотируемом корабле "Шэньчжоу-21", а "Шэньчжоу-20" остался на орбите.