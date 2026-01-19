Значения потока солнечных протонов достигли максимума за 10 лет

Уровень опасности и выдачи предупреждения превышен почти в 200 раз

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фиксируется самое высокое значение потока солнечных протонов в околоземном пространстве за последние 10 лет, уровень радиационной нагрузки для космических аппаратов превышен в 200 раз. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Поток солнечных протонов с энергиями 10 МэВ (основной индикатор плотности энергичных частиц в околоземном пространстве) за 2,5 часа, прошедших с момента предыдущего сообщения, вырос еще в четыре раза и в настоящее время превышает уровень 1 920. Это самое высокое значение, регистрировавшееся, как минимум, за последнее десятилетие. Уровень опасности и выдачи предупреждения (10 единиц) превышен в настоящее время почти в 200 раз", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что радиационная нагрузка на космические аппараты 50-кратно увеличилась после массового потока ускоренных протонов, пришедших от Солнца к орбите Земли в результате последней солнечной вспышки высочайшего класса.

Отмечается, что причина столь высоких энергий протонов "не вполне понятна".