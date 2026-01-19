Облако плазмы от вспышки класса Х ударило по Земле

Ученые зафиксировали скорость около 1,7 тыс. км/с

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Облако плазмы от первой в 2026 году вспышки высочайшего класса ударило по Земле, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Только что [облако плазмы] ударило по Земле. Между проходом точки Лагранжа L1 и приходом к планете (1,5 миллиона километров) прошло 15 минут. Это означает скорость около 1,7 тыс. км/с", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о первой в 2026 году вспышке класса Х, она произошла вечером 18 января и сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли. Удар спровоцирует магнитные бури до уровня G4.