Облако плазмы от вспышки класса Х ударило по Земле
Редакция сайта ТАСС
19:53
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Облако плазмы от первой в 2026 году вспышки высочайшего класса ударило по Земле, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"Только что [облако плазмы] ударило по Земле. Между проходом точки Лагранжа L1 и приходом к планете (1,5 миллиона километров) прошло 15 минут. Это означает скорость около 1,7 тыс. км/с", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о первой в 2026 году вспышке класса Х, она произошла вечером 18 января и сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли. Удар спровоцирует магнитные бури до уровня G4.