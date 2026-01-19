Полярные ураганы на Сатурне и Юпитере помогли ученым оценить плотность их недр

Особенно сильно ученых интересует то, почему вихри сильно отличаются друг от друга, несмотря на схожий состав и размеры планет

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Планетологи обнаружили, что структура и размеры "вечных" ураганов на полюсах Сатурна и Юпитера отражают особенности их внутренней структуры, в том числе плотность их недр. В этом отношении материя Сатурна оказалась значительно более плотной, чем у Юпитера, сообщает пресс-служба американского Массачусетского технологического института (MIT).

"Нам впервые удалось показать, что "рисунок" ураганов на поверхности планет-гигантов отражает то, как устроены недра этих миров, а также то, насколько "мягким" является материя в основании этих вихрей. Одним из возможных следствий этого является то, что Сатурн обладает значительно более твердым "дном", чем Юпитер", - заявил доцент MIT Кан Ваньин, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечают ученые, одной из самых заметных и необычных черт и Юпитера, и Сатурна является то, что в окрестностях северного полюса этих планет-гигантов существуют "вечные" ураганы восьмиконечной и шестиугольной формы диаметром в несколько тысяч километров. Их открытие межпланетными зондами Juno и "Вояджер" породило огромный интерес к изучению процессов в недрах этих планет, порождающих эти вихри.

Особенно сильно ученых интересует то, почему эти вихри сильно отличаются друг от друга, несмотря на схожий состав и размеры планет. Так, полярный ураган на Сатурне значительно крупнее юпитерианского, однако при этом его аналог на Юпитере окружен восемью менее крупными вихрями, которые также сохраняют стабильность на протяжении как минимум всего времени работы зонда Juno на орбите крупнейшей планеты Солнечной системы.

Для раскрытия причин этого планетологи создали компьютерную модель недр Юпитера и Сатурна, в которой изначально их материя движется хаотически, но впоследствии организуется в вихреобразные структуры. При ее помощи исследователи просчитали то, как меняется облик приполярных ураганов при разной плотности, температуре, размерах, скорости вращения и других характеристик планеты-гиганта. Эти расчеты указали на то, что облик ураганов на поверхности газового гиганта очень сильно зависит от плотности материи в самом основании вихрей.

При низких значениях этого параметра в компьютерной модели возникало несколько "склеенных" друг с другом ураганов, как вихри на северном полюсе Юпитера, а при большой плотности материи они объединялись в один гигантский ураган, подобный "шестиугольнику" на Сатурне. Иными словами, глубинные слои Сатурна состоят из более плотной материи, чем их аналоги на Юпитере, что существенно расширяет наши представления об истории эволюции и свойствах недр этих планет, подытожили астрономы.