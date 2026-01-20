Эксперт Южаков: вспышка на Солнце не вызовет масштабных сбоев в работе техники на Земле

Первая в 2026 году вспышка высочайшего класса на Солнце была зарегистрирована вечером 18 января

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Первая в 2026 году вспышка высочайшего класса на Солнце не вызовет глобальных нарушений в работе техники на Земле, однако возможны мелкие, ситуативные сбои. Об этом ТАСС сообщил доцент-практик департамента электроники, телекоммуникаций и приборостроения Политехнического института ДВФУ Петр Южаков.

Первая в 2026 году вспышка высочайшего класса на Солнце была зарегистрирована вечером 18 января. В результате такой мощной вспышки в том числе 200-кратно увеличилась радиационная нагрузка на космические аппараты из-за массового потока ускоренных протонов, пришедших от Солнца к орбите Земли.

"В рамках всего общества, всех технологий, всех вещей рассматривать, что будет глобальное [влияние] на это все, невозможно. В рамках общей статистики всей нашей планеты Земля сильно ощутить эти изменения будет невозможно. Да, возможно, какая-то техника может чуть быстрее выйдет из строя. Спутники, которые сильнее этому подвержены, но это все отслеживается и корректируется", - сказал он.

Южаков отметил, что в 1859 году из-за вспышки на Солнце на Земле вышли из строя телеграфные линии. Однако они, по словам эксперта, не были защищены от электромагнитных излучений также, как современная техника.