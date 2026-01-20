Космонавт Кудь-Сверчков рассказал, как экипаж МКС пережил вспышку на Солнце

По словам спецкора ТАСС на Международной космической станции, если бы не новости о вспышке, то ее бы даже не заметили

Спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МКС, 20 января. /ТАСС/. Мощная магнитная буря, которая началась в ночь на 20 января, никак не повлияла на Международную космическую станция (МКС) и находящихся на ее борту космонавтов. Об этом сообщил спецкор ТАСС на МКС космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

"Если бы не новости о вспышке, то мы бы даже ничего не заметили, так как пик сияния пришелся на время сна экипажа. Нас предупредили, что опасности для экипажа эта вспышка не несет", - сказал он.

Космонавт добавил, что экипаж станции продолжает работать по штатной программе. Приборы также продолжают работать в обычном режиме, отказов зафиксировано не было.

Ранее в СМИ появились сообщения об эвакуации экипажа МКС в один из модулей станции во время магнитной бури. В Роскосмосе опровергли эту информацию.