Российские космонавты выполнили типовые операции для МКС в гидролаборатории

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин тренировали открытие и закрытие люков, перемещение по трассам поручней на внешней поверхности станции, транспортировку укладок различных габаритов и другие работы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приняли участие в тренировке типовых операций и нештатных ситуаций в гидролаборатории. Об этом сообщили в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Физические принципы здесь другие. Все-таки у нас повышенное давление под водой, а в открытом космосе, наоборот, пониженное давление: как будто бы мы работаем высоко в горах. Некоторые процессы переосмысливаешь, например, трассы перемещений, уже держа в голове реальную конструкцию станции, маршрут, по которому ты ходил во время внекорабельной деятельности", - приводятся слова Петелина.

К типовым операциям относятся открытие и закрытие люков, перемещение операторов по трассам поручней на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), транспортировка укладок различных габаритов и массы, работа на поверхности станции, уточнили в ЦПК. Кроме того, космонавты отработали расчетные нештатные ситуации: транспортировку неработоспособного оператора и аварийный уход в резервный шлюзовой отсек из-за нарушения герметичности выходного люка после завершения внекорабельной деятельности.

Отмечается, что Прокопьев и Петелин во время тренировки также использовали новый вариант страховки при перемещении по внешней поверхности российского сегмента МКС. Классическая схема предусматривала короткий фал длиной около метра и фал переменной длины, способный растягиваться до 3 м. По новому протоколу космонавты Роскосмоса использовали два фала переменной длины для большей свободы действий.

Все поставленные задачи в гидролаборатории были успешно выполнены российскими космонавтами. Следующая тренировка в гидролаборатории ожидается 23 января.