Кубсат "Геоскана" зафиксировал гамма-всплеск из ранней Вселенной

Предположительная причина этого явления - коллапс ядра у звезды, которая в десятки раз тяжелее Солнца

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кубсат ГК "Геоскан" зафиксировал гамма-всплеск, свет от которого летел до Земли 11,3 млрд лет. Вероятной причиной мощного всплеска стал коллапс ядра у массивной звезды в десятки раз тяжелее Солнца. Об этом сообщили в пресс-службе "Геоскана".

"Гамма-спектрометр совместной разработки Геоскана и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе на борту кубсата 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск GRB 260101A. Он произошел, когда возраст Вселенной составлял всего около 2,5 миллиарда лет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, гамма-всплеск GRB 260101A был также обнаружен несколькими космическими обсерваториями. Астрономы определили, что его источник находится на очень большом расстоянии от Земли, поэтому свет от него преодолевал путь около 11,3 млрд лет. По мнению ученых, добавили в "Геоскане", причиной всплеска стал гравитационный коллапс ядра массивной звезды, которая в десятки раз тяжелее Солнца.

Гамма-спектрометр на борту кубсата 239Alferov предназначен для регистрации мощных гамма-всплесков за пределами Млечного Пути, источников, вспыхивающих в нашей Галактике, и вспышек на Солнце.