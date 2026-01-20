Над европейской частью РФ может появиться полярное сияние

В ближайшие два-три часа ожидается быстрый рост свечения

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полярное сияние возможно над европейской частью РФ в ближайшие два-три часа. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Наступает вторая волшебная ночь сильных полярных сияний. В ближайшие два-три часа ожидается быстрый рост свечения в европейской части страны", - говорится в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что условия для наблюдения свечения будут близки к тем, которые были прошлой ночью. Ранее сообщалось, что жители России в ночь на 20 января наблюдали в небе необычное полярное сияния алых оттенков. Такое явление было вызвано мощным выбросом солнечной массы.

"[Сегодняшнее полярное сияние] вполне может быть самым большим шансом в этом году [увидеть его], а может быть, и на несколько лет вперед", - добавили там, отметив, что солнечная активность уже идет на спад.