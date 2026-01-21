Инженерно-квалификационная модель нового спутника проходит механические испытания

Специалисты протестируют модель аппарата в несколько этапов, чтобы подтвердить прочность его конструкции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инженерно-квалификационная модель (ИКМ) нового спутника связи "Экспресс-АМУ" проходит механические испытания, сообщается в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

"Специалисты компании "Решетнев" (входит в Роскосмос) протестируют ИКМ аппарата в несколько этапов, чтобы подтвердить прочность его конструкции", - отмечается в сообщении.

В Роскосмосе пояснили, что для прохождения испытаний будут смоделированы нагрузки, возникающие при перевозке спутника разными видами транспорта, вибрационные воздействия, ударные нагрузки от срабатывания устройства отделения, а также рокот от запуска ракеты-носителя.