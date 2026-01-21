Кульминация парада трех планет ожидается вечером 21 января

Речь идет о Меркурии, Венере и Марсе

Редакция сайта ТАСС

© NASA/ Night Sky Network

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кульминация парада Меркурия, Венеры и Марса, который формируется рядом с Солнцем, ожидается вечером 21 января. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Сегодня в 18:48 мск ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев. Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось образовавшегося крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера слева и Марс справа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в таком положении небесные тела будут находиться около суток.

Уточняется, что следующее сближение произойдет только в июне 2235 года, тогда планеты образуют почти прямую линию с Солнцем.