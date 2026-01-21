На Земле усилилась магнитная буря

Она достигла уровня G3

Редакция сайта ТАСС

© Александр Микулин/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мощность магнитной бури на Земле снова достигла уровня G3. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Читайте также Опасны ли магнитные бури для человека

Как отметили в ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) достигла уровня G3 по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Магнитная буря началась вечером 19 января и ночью достигла уровня G4. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января.