Открыта первая комета в 2026 году

Космическое тело под названием C/2026 A1 сгорит на Солнце через 73 дня

Редакция сайта ТАСС

© Иван Высочинский/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первую комету под названием C/2026 A1 в 2026 году обнаружили ученые, космическое тело сгорит на Солнце через 73 дня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Согласно расчетам, [C/2026 A1] закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадет на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остается жить 73 дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комета находится на расстоянии 200 млн км от Земли и 300 млн км от Солнца. Ученые предполагают, что C/2026 A1 является осколком Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1 тыс. лет назад как белая гигантская звезда с хвостом, что было зафиксировано в рукописях из Великобритании, КНР и Японии.