На Земле закончилась длившаяся 42 часа магнитная буря

Ее мощность достигала сильного уровня G4

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 19 января после первой в 2026 году вспышки высочайшего класса и продлившаяся 42 часа, завершилась. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Как отметили в ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность), которая измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо", находится на отметке "штиль".

Из графика на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН следует, что магнитная буря длилась 42 часа.

Магнитная буря началась вечером 19 января и ночью достигла уровня G4. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января.