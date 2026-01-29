Парад планет 28 февраля можно будет увидеть в узком секторе неба

Его составят Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Малый парад планет, ожидаемый 28 февраля, составят Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера. Все они окажутся близко друг к другу в узком секторе неба в границах 20 угловых градусов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В феврале на вечернем небе будут видны Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун и Меркурий. К концу месяца к ним присоединится яркая Венера. 28 февраля четыре из шести представленных планет образуют малый парад.

"Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера в это время окажутся рядом в узком секторе (20 градусов) неба", - сообщили в планетарии.

Парад планет наблюдается, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны (либо не видны, если находятся вблизи Солнца) в узком секторе неба. В малом параде участвуют четыре планеты, большой включает в себя пять и более планет.