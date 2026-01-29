Перегрузка космонавтов при спуске с МКС ощущается в восемь раз больше веса тела

Она может быть поперечной и продольной

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Перегрузка, которую ощущают космонавты при спуске с Международной космической станции (МКС), ощущается как резкое увеличение их собственного веса в восемь раз. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

"8g - такие перегрузки могут воздействовать на космонавтов при баллистическом спуске с МКС. Значение имеет не только величина перегрузок, но и их направление. Оно может быть поперечным (грудь - спина) и продольным (голова - таз)", - говорится в сообщении.

Как отметили в Роскосмосе, для подтверждения устойчивости космонавтов к перегрузкам проводятся обследования на центрифуге. Они проводят 60 секунд при вращениях в направлении грудь - спина с перегрузкой 4g и 30 секунд с перегрузкой 8g. При вращениях в направлении голова - таз перегрузка на космонавтов значением 3g и 5g длится по 30 секунд. Общее время обследования составляет 60 минут.