На Солнце восстановилась активность

На видимую сторону выходит новая активная область, отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Активность на Солнце восстановилась: на видимую сторону звезды выходит новая активная область, не связанная с областью, установившей в начале февраля рекорд XXI века. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Солнечная активность восстановилась. <…> Новая молодая область выходит на юге", - говорится в сообщении.

Уточняется, что текущая вспышечная активность на Солнце - вспышки класса С - не связана с областью 4366. Ранее сообщалось, что ожидается возвращение активной области 4366, установившей в начале февраля рекорд XXI века.

"Новая группа пятен пока не видна из-за горизонта и не имеет номера. При прошлом повороте этой стороны Солнца к Земле (около 3 недель назад) здесь не было активной области, поэтому возникла она совсем недавно - скорее всего не более 2-3 дней назад. Уровень вспышек пока близкий к M, но все же формально порог M-класса пока ни разу не пересечен. Скорее всего, впрочем, это только потому, что часть излучения в данный момент блокируется солнечным диском", - отмечается в сообщении.