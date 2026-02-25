Космонавт Тетерятников войдет в основной состав Crew-13

Он станет специалистом экипажа, уточнили в Роскосмосе

Сергей Тетерятников (справа) © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия определила космонавта Роскосмоса Сергея Тетерятникова в качестве специалиста экипажа миссии Crew-13. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Сергей Тетерятников - в основной состав экипажа корабля Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-13. <…> Арутюн Кивирян назначен в дублирующий экипаж Crew-13", - говорится в сообщении.

На борту Международной космической станции находится в том числе экипаж миссии Crew-12. В его состав входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, а также астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Запуск корабля произошел 13 февраля с мыса Канаверал во Флориде. Экипаж проведет на орбитальной станции около восьми месяцев.