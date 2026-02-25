Космонавт Борисов прошел подготовку по европейскому сегменту МКС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский космонавт Константин Борисов успешно прошел обучение для работы на европейском сегменте Международной космической станции (МКС).

"В течение рабочей недели примерно половину времени мы провели внутри макета модуля Columbus (вторую половину - за партой). Макет - это максимально приближенный к космическому модулю тренировочный симулятор", - рассказал Борисов в своем Telegram-канале.

По словам космонавта, во время тренировки инструкторы подробно напомнили, как спроектированы все основные системы европейского модуля. Специалисты вспомнили устройство вентиляции, терморегулирования, особенности и ограничения модуля.

"Экипажная" подготовка длится около 80 недель, из которых 16 представляют собой командировки, тренировочные сессии в космических центрах США, Канады, Японии и Европы, напомнил космонавт Роскосмоса.

Борисов совершил свой первый полет в космос в качестве специалиста миссии Crew-7 на МКС продолжительностью 199 суток. Он стал 23-м российским космонавтом, полетевшем на американском космическом корабле (в том числе 3-м - на Crew Dragon), и 4-м участником программы перекрестных полетов Роскосмоса и NASA. Второй космический полет Борисова планируется в начале 2027 года.