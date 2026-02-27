Парад планет с 28 февраля можно будет наблюдать на небе несколько дней

По словам доцента-практика департамента электроники, телекоммуникаций и приборостроения Политехнического института ДВФУ Петра Южакова, люди смогут наблюдать на небосводе Венеру, Меркурий, Сатурн, Юпитер

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Малый парад планет, который начнется 28 февраля, можно будет наблюдать в течение нескольких дней. Об это ТАСС сообщил доцент-практик департамента электроники, телекоммуникаций и приборостроения Политехнического института ДВФУ Петр Южаков.

"Парад планет наблюдаться несколько дней в том или ином виде, примерно до 4 марта", - сказал он.

Южаков отметил, что лучше всего наблюдать небесное явление на закате, так как Меркурий и Венера, в ходящие в парад, находятся близко к Солнцу. Жители Владивостока смогут застать его с 19:00 (12:00 мск) до 20:00 (13:00 мск).

"Также можно уехать за 15-20 км от городов, чтобы световое загрязнение не мешало наблюдать за явлением. Также возможно укрыться за сопками", - отметил он.

По словам Южакова, люди смогут наблюдать на небосводе Венеру, Меркурий, Сатурн, Юпитер. С помощью оптики можно будет также увидеть Нептун и Уран.