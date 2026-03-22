NASA сообщило о неполадке при развертывании антенны на корабле "Прогресс МС-33"

Все остальные системы работают штатно

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© Сергей Карпухин/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о неполадке при развертывании антенны российского транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33".

"После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения "Курс" корабля "Прогресс" не раскрылась в соответствии с планом. Все остальные системы работают штатно", - говорится в заявлении, размещенном на сайте NASA.

Из него следует, что "Роскосмос продолжит работы по устранению проблем с антенной". При этом, как пояснили в NASA, "если антенну не удастся развернуть, [командир Международной космической станции (МКС)] космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков примет ручное управление кораблем при сближении и стыковке с помощью системы телеоператорного режима управления (ТОРУ)".

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-33" в воскресенье был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". Полет до станции составит примерно 49,5 часа - стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента станции ожидается 24 марта в 16:35 мск.

Космический "грузовик" доставит на МКС 2 509 кг грузов, среди которых 1 211 кг сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции, в том числе оборудование для эксперимента "Солнце-Терагерц", 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.