NASA объявила экипаж миссии "Артемида-3"

В него войдут три американца и итальянец

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Экипаж космической миссии "Артемиды-3" будет состоять из четырех человек, среди них будет один астронавт от Европейского космического агентства. Об этом объявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман.

Командиром экипажа назначен американский астронавт Рэнди Брезник. Функции пилота будут возложены на итальянского астронавта Луку Пармитано. Еще двое американцев - Фрэнк Рубио и Андре Дуглас - выступят в качестве специалистов миссии. Запасным членом экипажа назначен Боб Хайнс.

В отличие от "Артемиды-2" грядущий полет будет проходить на околоземной орбите, миссия будет призвана отточить использование нескольких ракет для полета и высадку людей на Луну. "Мы используем миссию "Артемида-3" для того, чтобы войти в ритм кампаний с несколькими пусками, проверить совместимость нескольких систем", - сказал Айзекман.

Предполагается, что в ходе миссии будут использованы несколько ракет-носителей, в том числе компаний SpaceX и Blue Origin.

Представитель Blue Origin Джон Колорис заявил, что компания сможет предоставить NASA ракету для "Артемиды-3" в следующем году "Мы ожидаем завершение изготовления и подготовки к запуску аппарата для "Артемиды-3" в 2027 году. Мы удвоили усилия и продвигаемся вперед", - сказал он. В конце мая ракета-носитель New Glenn взорвалась в ходе испытаний на мысе Канаверал, восстановление стартовой площадки может занять до двух лет.

Как ожидается, экипаж "Артемиды-3", который будет находиться на борту космического корабля "Орион" выведет на околоземную орбиту ракета-носитель SLS. После этого "Орион" произведет стыковку и расстыковку с аппаратом Blue Origin, а затем с кораблем Starship компании SpaceX, после чего экипаж вернется на Землю, приводнившись в Тихом океане. Миссия будет длиться две недели.