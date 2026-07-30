SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд военно-космической разведки США

Ракета в рамках миссии NROL-95 стартовала с космодрома на мысе Канаверал

Редакция сайта ТАСС

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© SpaceX/ Х

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция ведется компанией в X.

Ракета в рамках миссии NROL-95 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 03:09 по местному времени (10:09 мск). Это уже четвертый в 2026 году запуск SpaceX в интересах американской разведки. Миссии NROL-105, NROL-172 и NROL-179 были реализованы в январе, мае и июне соответственно.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.