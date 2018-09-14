Источник: в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили новые следы от дрели

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке российского пилотируемого корабля "Союз МС-09", дыра в котором привела к падению давления на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Давление на МКС упало 30 августа. Утечку нашли внутри пристыкованного к станции "Союза" - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен.

"Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прежде чем заделать "течь" в "Союзе", космонавты провели фото- и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа. "В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой - тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту", - уточнил источник.

Когда могли просверлить

По словам другого источника в ракетно-космической отрасли, установка негерметичной противометеоритной защиты - "предпоследний этап сборки корабля, далее "Союз" отправляют в цех окончательной сборки". "Когда "Союз МС-09" только привезли в цех окончательной сборки, он был детально сфотографирован, и никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было - корабль просверлили позже, полностью собранным", - сказал источник. Он добавил, что сам экран противометеоритной защиты также фотографировался перед монтажом и был "чистым".

Собеседник агентства отметил, что в цехе окончательной сборки корабль находится около двух недель, затем отправляется на 90 дней на контрольно-испытательный стенд (КИС), "причем в КИС фотофиксация не предусмотрена". "Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС", - пояснил источник.

Он назвал маловероятными версии повреждения "Союза" во время его транспортировки по железной дороге на Байконур или на самом космодроме.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Работа комиссии

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" закончила работу по расследованию инцидента на прошлой неделе, все материалы были переданы в госкорпорацию "Роскосмос". Как заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, комиссия Роскосмоса будет работать столько, сколько нужно, но "в разумных пределах". Также он сообщил, что ситуация с расследованием причин оказалась сложнее, чем предполагалось ранее и в работе участвуют "компетентные органы".

В среду Рогозин провел телефонный разговор с главой NASA Джимом Брайденстайном, стороны условились, что технические эксперты Роскосмоса и американского космического агентства будут тесно взаимодействовать по проблеме "идентификации и ликвидации причин утечки воздуха". Также Рогозин и Брайнденстайн договорились о постоянном содействии "со стороны NASA расследованию Роскосмосом ситуации на корабле "Союз МС-09".