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Загадочная дыра. Кто проделал отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09"

Космический корабль "Союз МС-09" (слева)
© NASA via AP
Что известно о характере повреждений корабля и возможных причинах их появления — в материале ТАСС

Со дня утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) и обнаружения в пристыкованном к ней российском пилотируемом корабле "Союз МС-09" микротрещины прошло чуть более двух недель.

Метеорит и герметик

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Как заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, 30 августа на борту МКС произошла утечка воздуха, вызванная микротрещиной в бортовом отсеке корабля "Союз МС-09". Утечку удалось оперативно локализовать, и никто из членов экипажа не пострадал.

"Обнаружена микротрещина, скорее всего, это внешнее повреждение. Конструкторы считают, что это результат [попадания] микрометеорита", — сказал Рогозин.

В тот же день было объявлено, что специальная комиссия Роскосмоса определит точную причину утечки. Российские космонавты тем временем успешно наложили герметик на пробоину. А 31 августа "заплату" укрепили дополнительным слоем.

Размер пробоины — 2 мм — был уточнен исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым программам Сергеем Крикалевым. Ее ремонт был полностью завершен к 3 сентября.

Виновные и дрель

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Версия с попаданием микрометеорита была почти сразу исключена: в Роскосмосе заявили, что корабль был поврежден изнутри с помощью дрели.

"Дело чести РКК "Энергия" — найти, кто это сделал, это был брак или преднамеренные действия, где эти действия производились — на Земле или уже на орбите. Сейчас нужно понять, откуда все появилось, в чем причина. Фамилию и имя хотелось бы узнать. Узнаем, это точно", — заявил Дмитрий Рогозин 3 сентября.

После этого заявления в российских СМИ стали появляться разные версии произошедшего:

  • 4 сентября источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что "Союз" могли повредить на Байконуре;
  • 6 сентября появились версии о том, что "Союз МС-09" либо просверлили, когда он был полностью собран, либо на этапе испытаний на заводе-производителе;
  • 11 сентября газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что комиссия Роскосмоса рассматривает в качестве приоритетной версии преднамеренные действия американских астронавтов;
  • 14 сентября источник ТАСС сообщил о появлении новых следов от сверла — "не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса".

 

Официальные результаты расследования

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Ни одна из версий не была официально подтверждена. Источник в руководстве комиссии Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" по расследованию инцидента заявил, что информация о новых повреждениях не соответствует действительности.

Версию с американскими астронавтами командир МКС Эндрю Фойстел назвал "постыдной". В то же время Рогозин обсудил ситуацию с утечкой воздуха на МКС с главой NASA Джимом Бранденстайном. Стороны отметили необходимость "постоянного содействия со стороны NASA расследованию Роскосмосом ситуации на корабле "Союз МС-09".

А 12 сентября Рогозин заявил, что распространение слухов "вокруг произошедшего" нацелено на подрыв отношений на МКС.

Официальные выводы и решения комиссии по расследованию инцидента на МКС будут озвучены только после завершения ее работы.

Тем временем внутренняя комиссия РКК "Энергия" уже закончила работу по расследованию инцидента, а все материалы были переданы в Роскосмос.

Петр Синяев

Источник: информация СМИ о новых повреждениях в "Союзе" не соответствует действительности
Ранее появились данные о том, что в обшивке корабля "Союз МС-09" нашли следы от дрели
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