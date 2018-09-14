Загадочная дыра. Кто проделал отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09"

Ни одна из версий не была официально подтверждена. Источник в руководстве комиссии Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" по расследованию инцидента заявил, что информация о новых повреждениях не соответствует действительности.

Версию с американскими астронавтами командир МКС Эндрю Фойстел назвал "постыдной". В то же время Рогозин обсудил ситуацию с утечкой воздуха на МКС с главой NASA Джимом Бранденстайном. Стороны отметили необходимость "постоянного содействия со стороны NASA расследованию Роскосмосом ситуации на корабле "Союз МС-09".

А 12 сентября Рогозин заявил, что распространение слухов "вокруг произошедшего" нацелено на подрыв отношений на МКС.

Официальные выводы и решения комиссии по расследованию инцидента на МКС будут озвучены только после завершения ее работы.

Тем временем внутренняя комиссия РКК "Энергия" уже закончила работу по расследованию инцидента, а все материалы были переданы в Роскосмос.