Япония отложила запуск грузового корабля Kounotori7 к МКС

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Япония отложила намеченный на утро субботы запуск тяжелой ракеты H-IIB с беспилотным космическим кораблем Kounotori7, который должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) грузы и экспериментальное оборудование. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Отмечается, что отмена связана с техническими проблемами и необходимостью проверки рабочих систем ракеты. О новых сроках старта на данный момент информации не поступало. Изначально запуск должен был пройти 11 сентября, его уже неоднократно откладывали.

На борту корабля находится чуть больше шести тонн различных грузов, в том числе тех, что необходимы для поддержания жизнедеятельности экипажа, а также новые литий- ионные батареи, являющиеся главным источником энергии на станции.

Помимо этого, Kounotori7 должен доставить на станцию два микроспутника Stars-me. Как сообщается на сайте университета Сидзуока, занимавшегося их разработкой, аппараты кубической формы с гранью 10 см соединены между собой 10-метровым стальным тросом, по которому двигается небольшая капсула с моторчиком и камерой. Вся эта конструкция будет выпущена в открытый космос, где пройдет демонстрация работы модели космического лифта.

Предыдущий такой же корабль был запущен в декабре 2016 года. Одной из его целей был эксперимент по уборке космического мусора, однако он завершился неудачно.