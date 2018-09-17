Источник: Роскосмос пока не определился с основной версией повреждения корабля "Союз"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спецкомиссия Роскосмоса, которую возглавляет и.о. первого заместителя главы госкорпорации Николай Севастьянов, пока не определилась с основной версией относительно того, кто и когда мог повредить пилотируемый корабль "Союз МС-09". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Комиссия пока рассматривает несколько версий случившегося, на какой-то одной специалисты пока не остановились", - сказал собеседник агентства, добавив, что спецкомиссия Роскосмоса изучает материалы, предоставленные РКК "Энергия" после проведенного на предприятии внутреннего расследования.

По словам источника, специалисты считают, что корабль был поврежден преднамеренно. Он уточнил, что в качестве версий рассматриваются следующие: повреждение "Союза" на контрольно-испытательном стенде (КИС) или в цеху окончательной сборки на заводе-изготовителе; непосредственно на космодроме Байконур.

В Роскосмосе сообщили ТАСС, что комиссия продолжает работу. "Комиссия работает. Как только она завершит свою работу, результаты будут озвучены", - сказали в госкорпорации.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что специалисты на Земле проанализировали фотографии, сделанные космонавтами на станции с помощью эндоскопа, и обнаружили следы сверла на экране противометеоритной защиты. Специалисты сделали вывод, что изначально сверливший дыру в корабле уперся в этот экран, что свидетельствует о том, что корабль повредили, когда он был практически собран, так как экран защиты ставится в самом конце сборки.

Другой источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал, что установка негерметичной противометеоритной защиты - предпоследний этап сборки корабля, далее "Союз" отправляют в цех окончательной сборки. Он отметил, что когда "Союз МС-09" только привезли в этот цех, корабль был детально сфотографирован и никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было. Источник добавил, что сам экран противометеоритной защиты также фотографировался перед монтажом и был "чистым".

Повреждение "Союза"

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления вследствие утечки воздуха. Экипаж станции путем последовательной герметизации отсеков станции и пристыкованных к ней кораблей обнаружил дыру в обшивке "Союза МС-09" диаметром 2 мм. Она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, давление на МКС стабилизировалось. 31 августа космонавты укрепили "заплату" дополнительным слоем герметика.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал ранее, комиссия госкорпорации будет работать столько, сколько нужно, но "в разумных пределах". Также он сообщил, что ситуация с расследованием причин оказалась сложнее, чем предполагалось ранее и в работе участвуют "компетентные органы".

Кроме того, Рогозин ранее провел телефонный разговор с главой NASA Джимом Брайденстайном, стороны условились, что технические эксперты Роскосмоса и американского космического агентства будут тесно взаимодействовать по проблеме "идентификации и ликвидации причин утечки воздуха". Также Рогозин и Брайнденстайн договорились о постоянном содействии "со стороны НАСА расследованию Роскосмосом ситуации на корабле "Союз МС-09".